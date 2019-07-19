Yeni Malatyaspor, Ufuk Ceylan'ı renklerine bağladı
28 dakika önce
SÜPER Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, kaleci Ufuk Ceylan'ı kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:46 Kaynak: DHA
SÜPER Lig takımlarından Yeni Malatyaspor
, kaleci Ufuk Ceylan
'ı kadrosuna kattı.
UEFA Avrupa
Ligi'nde Türkiye
'yi temsil edecek olan Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren file bekçisi Ertaç Özbir
ile tekrar anlaşmadı ve yeni isim arayışına geçti. Malatya temsilcisi, Farnolle'ye alternatif olarak bir dönem Galatasaray
'ın da kalesini koruyan ve en son Aytemiz Alanyaspor
'da forma giyen Ufuk Ceylan ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 33 yaşında, 1,94 boyundaki kaleci attığı imzayla kendisini sarı- siyahlı renklere bağladı.
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