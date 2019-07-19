Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor, Ufuk Ceylan'ı renklerine bağladı
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Yeni Malatyaspor, Ufuk Ceylan'ı renklerine bağladı

28 dakika önce

SÜPER Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, kaleci Ufuk Ceylan'ı kadrosuna kattı.

Yeni Malatyaspor, Ufuk Ceylan'ı renklerine bağladı, System.String[]
SÜPER Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, kaleci Ufuk Ceylan'ı kadrosuna kattı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren file bekçisi Ertaç Özbir ile tekrar anlaşmadı ve yeni isim arayışına geçti. Malatya temsilcisi, Farnolle'ye alternatif olarak bir dönem Galatasaray'ın da kalesini koruyan ve en son Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Ufuk Ceylan ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 33 yaşında, 1,94 boyundaki kaleci attığı imzayla kendisini sarı- siyahlı renklere bağladı.


Yeni Malatyaspor, Ufuk Ceylan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:46 Kaynak: DHA
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