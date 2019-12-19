Yeni Malatyaspor Umut Bulut'u renklerine bağladı

Yeni Malatyaspor, Kayserispor'dan ayrılan golcü futbolcu Umut Bulut'u renklerine bağladı. Kulüp resmi hesabından yapılan açıklamada 1 buçuk yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Ara transfer çalışmalarına hızlı bir giriş yapan Yeni Malatyaspor, bir süre önce Kayserispor ile yollarını ayıran Umut Bulut'u kadrosuna kattı. Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in ofisinde gerçekleşen imza töreninde tecrübeli golcü, kendisini 1 buçuk yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağladı.



Yeni Malatyaspor transferle ilgili resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Santrfor Umut Bulut ile 1,5 yılık sözleşme imzalanmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.



466 maçta 158 gol atan Umut Bulut, 69 kez milli formayı sırtına geçirdi. - MALATYA