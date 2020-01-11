Yeni Malatyaspor'un Antalya kampı - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'un Antalya kampı - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor'un Antalya kampı

7 saat önce

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edilen Brezilyalı futbolcu Guilherme Costa Marques, akşam antrenmanında yer aldı.

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edilen Brezilyalı futbolcu Guilherme Costa Marques, akşam antrenmanında yer aldı.

Sarı-siyahlı takım, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde çalışmalarına devam etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, top kapma ve pas çalışmasının ardından yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.

Antrenmanı Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek de takip etti.

Hazırlıklarını 13 Ocak Pazartesi gününe kadar Antalya'da sürdürecek BtcTurk Yeni Malatyaspor, daha sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maç için bu kente gidecek.

Yeni Malatyaspor'un Antalya kampı

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 06:59 Kaynak: AA
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