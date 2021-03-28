Yeni Malatyaspor'un Antalya kampı sürüyor
28.03.2021 21:23
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirilen kampta sürdürdü.
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirilen kampta sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlılar, çalışmalarına teknik direktör İrfan Buz yönetiminde devam etti.
Antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.
Öte yandan Malatya ekibi, akşam yemeği sonrası futbolcu Kubilay Kanatsızkuş'un doğum gününü kutladı.
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