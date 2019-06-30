Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'un Bolu kampı başlıyor
Son Dakika Spor Haber

Yeni Malatyaspor'un Bolu kampı başlıyor

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, kentte başladığı yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürecek.

Yeni Malatyaspor'un Bolu kampı başlıyor, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, kentte başladığı yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürecek.
UEFA Avrupa Ligi elemelerinde mücadele edecek sarı-siyahlılar, ilk maçını 25 Temmuz'da oynayacak olmasından dolayı hazırlıklarına erken başladı.
Kentte başlayan hazırlıklarını tamamlayan Malatya ekibi, bir günlük iznin ardından yarın Bolu Abant'ta toplanarak kampa girecek.
Yeni Malatyaspor, Abant'ta yapacağı birinci etap kamp çalışmasının ardından 14-22 Temmuz'da Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde ikinci kamp dönemini geçirecek.
Malatya ekibi, hazırlık sürecinde 11 Temmuz'da Romanya temsilcisi Rapid Bükreş, 18 Temmuz'da da Sivasspor ile hazırlık maçı oynamayı planlıyor.
Öte yandan Kupa Amerika'da mücadele eden stoper Arturo Mina ile yeniden sözleşme imzalanan ve Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan kaleci Fabien Farnolle kamp çalışmalarına geç dahil olacak.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:09 Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor, Bolu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu Feyyaz Uçar, Denizlispor'da Yücel İldiz'in yardımcısı oldu Mahmut Tekdemir, Fenerbahçe için gemileri yaktı: Bırakın gideyim Caner Erkin'in Asena Atalay'a vereceği 3 bin TL nafakanın nedeni ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 13:54:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'un Bolu kampı başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]