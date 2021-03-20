Yeni Malatyaspor'un borcu 59 milyon 746 bin lira - Son Dakika

Yeni Malatyaspor'un borcu 59 milyon 746 bin lira

20.03.2021 14:33

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor Kulübünün borcunun 59 milyon 746 bin lira olduğu bildirdi.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor Kulübünün borcunun 59 milyon 746 bin lira olduğu bildirdi.

Kulüp başkanı Adil Gevrek, Battalgazi Belediye binasındaki toplantı salonunda düzenlenen yıllık olağan mali genel kurulda yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle genel kurulu bugün gerçekleştirebildiklerini söyledi.

Görev yaptıkları dönemde sportif başarı yakaladıklarına değinen Gevrek, "Geriye dönüp baktığımızda 2. ligde, TFF 1. Lig'de şampiyon olduk, UEFA'ya gittik, çok büyük başarılara imza attık. Başarılara çok alıştık tabii futbolda bazen düşüşler olabiliyor. Maalesef başarıların yanında düşüşlerimiz de oldu. Geçen yıl ciddi bir sıkıntı geçirdik. Sportif anlamda belki kabul edemeyeceğimiz büyük bir sıkıntı yaşadık ama ben şunu anladım; futbolda başarıyı da başarısızlığa da birlikte sahip çıkmamız lazım. Nasıl şampiyonluklar yaşadık, nasıl birlikte başardık, sevindik ve kazandık, sıkıntıları da düşüşleri de birlikte aşacağımıza inanıyorum." diye konuştu,

Adil Gevrek, tüm sıkıntılara rağmen hiçbir zaman inançlarını kaybetmediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çok şükür bugün yine Süper Lig'deyiz. Aslında lige iyi başladık ama son 9 maçtır iyi gitmiyoruz. İkinci yarı yine düşüş yaşadık ama birliği ve beraberliği sağlarsak özellikle bugün oynayacağımız Gaziantep maçıyla bu sıkıntıları aşacağımıza inanıyorum. Alacağımız bir galibiyetle tekrar çıkışa geçeceğimize inanıyorum. Başarının gelmesi için kesinlikle bir olmamız ve birlikte hareket etmemiz lazım. Zor günde, kötü günde birbirimize sahip çıkarsak başarılı oluruz. Bütün camiamızı birlikte hareket etmeye davet ediyorum."

"Destek almayan tek takım biziz"

Kulübün borcu hakkında bilgi veren Gevrek, şunları kaydetti:

"2019-2020 borcumuz 59 milyon 746 bin lira. 60 Milyon liraya yakın bir borcumuz var. Yaklaşık 7 yıldır burada arkadaşlarımla görev yapıyorum. Sportif başarı çok önemli ama geldiğimiz ilk günden bu yana en dikkat ettiğimiz nokta ekonomik dengeyi bozmamak. Aslında iyi de getirdik. Sonuçta Süper lLg'de mücadele ediyoruz. Bakıldığında şehir olarak destek almayan, birkaç destek var onlar da raporda yazıyor... Destek almayan tek takım biziz. Buna rağmen biz buralara kadar getirdik. Diğer illerin takımlarına yapılan yardımları gördüğünüz zaman bizimki yok denecek kadar. Bunu açıkça söylemek istiyorum."

Adil Gevrek, görev süreleri içerisinde Anadolu takımı olarak alıp sattıkları oyunculardan ayakta durmaya çalıştıklarını bildirerek, "Son olarak 50 bin dolara aldığımız Youssouf Ndayishimiye'yi 2 milyon 150 bin avroya sattık. Bu şekilde oyuncu bulup her yıl bir, iki

oyuncu satmaya gayret ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmanın ardından raporların ibrasına geçildi. Bütün raporlar okunarak oy birliğiyle kabul edildi.

Kongrede kulübün 2019-2020 sezonu gelir ve gider tablosu 141 milyon lira olarak açıklandı. Ayrıca 2020-2021 sezonunun tahmini bütçesi ise 175 milyon lira olarak belirtildi. Tahmini bütçe de oy birliğiyle kabul edildi.

Yeni Malatyaspor'un borcu 59 milyon 746 bin lira
Yeni Malatyaspor'un borcu 59 milyon 746 bin lira
Yeni Malatyaspor'un borcu 59 milyon 746 bin lira
Yeni Malatyaspor'un borcu 59 milyon 746 bin lira
Yeni Malatyaspor'un borcu 59 milyon 746 bin lira
Yeni Malatyaspor'un borcu 59 milyon 746 bin lira
Yeni Malatyaspor'un borcu 59 milyon 746 bin lira
Yeni Malatyaspor'un borcu 59 milyon 746 bin lira
Yeni Malatyaspor'un borcu 59 milyon 746 bin lira
Yeni Malatyaspor'un borcu 59 milyon 746 bin lira

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Yeni Malatyaspor, Şampiyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'un borcu 59 milyon 746 bin lira - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Kayıp ihbarı yapılan karı koca araç içinde başlarından vurulmuş şekilde bulundu İndirimli ürün almak için koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar Cuma namazı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Bulu'nın koyu sohbeti objektiflere yansıdı Son Dakika! Görevden alınan Naci Ağbal'dan yeni açıklama: Elimden geldiğince Merkez Bankası'nı ileri taşımaya çalıştım 4 ay önce eşini kaybeden Yaşar Alptekin'den ilginç evlilik çıkışı: Erkeğiz ve kadına ihtiyacımız var Babası tarafından 21 yerinden bıçaklanarak öldürülen annesinin cansız bedenini bulan 11 yaşındaki Elanaz: Üzerindeki kanı tişört zannettim Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu Son Dakika! 7,2 büyüklüğündeki depremle sarsılan Japonya'da tsunami alarmı verildi
Hastanede koronavirüs tedavisi gören Ali Sunal'dan yüreklere su serpen haber geldi Hastanede koronavirüs tedavisi gören Ali Sunal'dan yüreklere su serpen haber geldi         
16:07
Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi         
15:37
İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir         
15:20
Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti         
15:09
Rize attı, GS TV spikeri kendinden geçti! Gole verdiği reaksiyon sosyal medyada olay oldu Rize attı, GS TV spikeri kendinden geçti! Gole verdiği reaksiyon sosyal medyada olay oldu         
15:00
Göreve geldiğinde dolar rekor seviyedeydi! Kuru aşağı çekmek Naci Ağbal'ı kurtaramadı Göreve geldiğinde dolar rekor seviyedeydi! Kuru aşağı çekmek Naci Ağbal'ı kurtaramadı         
14:41
Alman devinden İstanbul'a çıkarma! Derbide gözler iki ismin üzerinde olacak Alman devinden İstanbul'a çıkarma! Derbide gözler iki ismin üzerinde olacak         
14:10
Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri         
13:23
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik         
12:16
Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak         
12:16
Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti         
12:03
Berat Albayrak ve Naci Ağbal'ın veda mesajlarındaki ortak nokta dikkat çekti Berat Albayrak ve Naci Ağbal'ın veda mesajlarındaki ortak nokta dikkat çekti         
11:51
Erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen 17 yaşındaki Gizem'in son görüntüleri ortaya çıktı Erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen 17 yaşındaki Gizem'in son görüntüleri ortaya çıktı         
11:35
Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 19 tane mıknatıs çıktı Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 19 tane mıknatıs çıktı         
11:12
Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, son yazısında nasıl bir yol izleyeceğinin sinyallerini vermiş Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, son yazısında nasıl bir yol izleyeceğinin sinyallerini vermiş         
11:05
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Bakan Selçuk'tan peş peşe üç paylaşım geldi Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Bakan Selçuk'tan peş peşe üç paylaşım geldi         
09:45
Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı         
22:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2021 16:14:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Malatyaspor'un borcu 59 milyon 746 bin lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei