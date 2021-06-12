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Yeni Malatyaspor'un borcu 75 Milyon TL - Son Dakika

Yeni Malatyaspor'un borcu 75 Milyon TL

12.06.2021 14:32
Yeni Malatyaspor'un borcu 75 Milyon TL, System.String[]

Yeni Malatyaspor'un 2020-2021 Mali Genel Kurulu'nda konuşan Başkan Adil Gevrek, borçlarının 75 milyon TL olduğunu açıkladı.

Yeni Malatyaspor'un 2020-2021 Mali Genel Kurulu'nda konuşan Başkan Adil Gevrek, borçlarının 75 milyon TL olduğunu açıkladı.

Battalgazi Belediyesi meclis salonunda gerçekleşen Mali Genel Kurulda konuşan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, bir önceki sezon borçlarının 61 Milyon TL olduğunu hatırlatarak, 2020-2021 sezonu itibariyle borçlarının 75 milyon TL olduğunu açıkladı. Pandemi nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini ve futbolunda bu süreçten olumsuz etkilenen sektörlerden biri olduğunu dile getiren Başkan Gevrek, "Yayın gelirleri ödemelerin durduğu, futbolcuların ödemelerinde zorlandığımız bir yıl. 3 futbolcu tek taraflı sözleşmesini fesh etmiş. FIFA'da 3 dosyamız var ancak pandemi nedeniyle henüz sonuçlanmamış dosyamız yok. Açıklanan dosya olmadığı için oradaki borcumuz net değil" dedi.

Her mali kongrede borçların şeffaf şekilde açıklanmasına rağmen bazı gurupların art niyet aradığını ifade eden Gevrek, "Bazı insanlar halen farklı şeyler arıyor. Denetim firması tarafından tasdik edilmiş borcumuz bu. Biz bu borcu kendi açımızdan fazla görüyoruz ancak Süper Lig'deki rakiplerimize baktığımız zaman bize 'Bu da borç mu' diyorlar. Diğer takımların 300-400 milyon TL civarında borçları var" ifadelerine yer verdi.

Süper Lig'de mücadele eden birçok Anadolu takımın yayıncı kuruluş gelirleri ile ayakta durduğunun da altını çizen Gevrek, "Süper Lig'de bir takımın mücadele etmesi yayın gelirleri olmadan imkansız. Malatya şehri olarak, takım olarak diğer süper liglerdeki takımlar gibi asla destek almadık. Zaman zaman Malatya Büyükşehir Belediyesi destek verdi ama genel anlamda şehre sahip çıkılmadı. Süper Lig'de olan diğer takımlar kadar destek almadık. Biz bu takımı Afrika'dan ve diğer ülkelerden getirdiğimiz genç oyuncuları 50 bin dolar bonservisle 2 milyon Euro'dan fazla bir ücretle satarak kulübü yaşatmaya çalıştık. Her zaman böyle oyuncuları bulup gelirleri arttırmak adına çalışmalarımız sürüyor" şeklinde konuştu.

"Yeni Malatyaspor Kulübü en az borcu olan ilk 5 kulüpten biri"

Süper Lig'de yayıncı kuruluştan geride kalan sezonda 37 milyon TL'lik bir kesinti alamadıklarını ifade eden Başkan Adil Gevrek, "Bugün 75 milyon TL borçtan bahsediyoruz, yapılan kesinti 37 milyon TL. Bu borç nasıl oldu diye soranlara bunların kanıtları var. Bakabilirler hepsine. Döviz kur farkı 25 milyon TL. Yeni Malatyaspor Kulübü en az borcu olan ilk 5 kulüpten biri. Yaklaşık 35 Milyon TL'lik tesisleşme yatırımına harcadık. Bunun altını çizerek söylüyorum evet borçlu kulübüz ama aynı şekilde yatırım yapan bir kulübüz" diye konuştu.

Kulüp olarak yeteri kadar destek alamadıklarını dile getiren Başkan Gevrek, "Yaklaşık 3 milyon taraftarımızın bunu bilmesi lazım. Kendi çabalarımızla Süper Lig'de mücadele etmeye çalışıyoruz. 7 yıl içinde inişler çıkışlar oldu. 2 ligden bu takımı alarak arkadaşlarımızla Allah da bizi mahcup etmedi, ikinci ligden birinci lige, oradan Süper Lige ve UEFA'ya kadar giden bir süreç yaşadık. Maalesef bu başarılar bir tarafa atılıyor. Futbolda vefa olmadığını da çok iyi biliyoruz. Fotoğrafın içinde sadece geçen sezon yaşanan sıkıntıyı görüyorlar. Dönüp dönüp dolaşıp geçen sene yaşananları dile getiriyorlar. Maalesef bu birkaç gurup tarafından her zaman dile getirilen 'Şeffaf değil bunlar' söylemi iyi niyetli değil. Buyurun kapılarımız açık her zaman istiyorsanız gelip görebilirsiniz. Bugüne kadar kendi şirketimizden daha fazla bu kulübün bir kuruşunun peşine düştük" ifadelerini kullandı.

Adil Gevrek, kendilerini eleştiren basın mensupları ile de canlı yayına birlikte çıkıp tüm iddiaları cevaplamaya hazır olduklarını da dile getirdi. Malatya'nın tanınmış iş adamlarının kulüp başkanlığına aday olması veya yönetime girmek istemeleri durumunda seçimli kongreye gitmeye hazır olduklarını da ifade eden Gevrek, geçtiğimiz hafta İstanbul'da gerçekleşen istişare toplantısına da değindi. Bu toplantıda isim vermeden 2 siyasetçiyi eleştiren Başkan Gevrek, kulübe yapılacak yardımın önüne geçildiğini de iddia etti.

Geride kalan sezonun 21 takımlı ve sık bir fikstür ile tamamlandığını da kaydeden Adil Gevrek, "Zor bir seneydi, genele baktığımızda Süper Lig'de bu şartlarda kaldıysak buda büyük başarı bence. Biz bu senede Yeni Malatyaspor'u hak ettiği yere taşımak adına canla başla mücadele edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Yeni Malatyaspor'un borcu 75 Milyon TL
Yeni Malatyaspor'un borcu 75 Milyon TL
Yeni Malatyaspor'un borcu 75 Milyon TL
Yeni Malatyaspor'un borcu 75 Milyon TL
Yeni Malatyaspor'un borcu 75 Milyon TL
Yeni Malatyaspor'un borcu 75 Milyon TL
Yeni Malatyaspor'un borcu 75 Milyon TL
Yeni Malatyaspor'un borcu 75 Milyon TL

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Türk Lirası, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'un borcu 75 Milyon TL - Son Dakika Spor


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