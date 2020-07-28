Yeni Malatyaspor'un en istikrarlısı Fabien Farnolle - Son Dakika

Yeni Malatyaspor'un en istikrarlısı Fabien Farnolle

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda küme düşen BtcTurk Yeni Malatyaspor'un en istikrarlı ismi 35 yaşınaki kaleci Fabien Farnolle oldu.

Yeni Malatyaspor'un en istikrarlısı Fabien Farnolle, System.String[]

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda küme düşen BtcTurk Yeni Malatyaspor'un en istikrarlı ismi 35 yaşınaki kaleci Fabien Farnolle oldu.

Sarı-siyahlı takımda bu sezon lig müsabakalarında 27 farklı futbolcu forma giydi. Bu futbolcular arasında en fazla süreyi Beninli file bekçisi Farnolle aldı. 35 yaşındaki kaleci, bu sezon oynanan 34 maçın tamamında forma giydi. Farnolle toplamda 3 bin 60 dakika sahada kaldı.

Farnolle'ü 31 maçta 2 bin 596 dakika sahada kalan Robin Yalçın ile 27 karşılaşmada 2 bin 216 dakika süre bulan Afriyie Acquah takip etti.

En golcüsü devre arasında ayrılan Jahovic

Yeni Malatyaspor'un en golcü ismi devre arasında takımdan ayrılan Adis Jahovic oldu.

Sezonun ikinci yarısına kadar toplamda 18 maçta görev alan Makedon futbolcu, ikinci devre sarı-siyahlı formayı terletmemesine rağmen takımın en golcüsü olarak kaldı.

Tecrübeli santrfor, Yeni Malatyaspor formasıyla 11 kez fileleri havalandırdı.

Adis Jahovic'i 21 müsabakada 6 gol atan Thievy Bifouma izledi. Malatya ekibinde Mitchell Donald ile devre arasında takımdan ayrılan bir başka oyuncu Guilherme Marques de beşer gollük katkı verdi.

Jahovic'in yeri dolmadı

Yeni Malatyaspor'da devre arasında takımdan ayrılan Makedon futbolcunun yerini dolduramadı.

Sarı-siyahlılarda sezonun ilk yarısında 18 maçta 11 gol atan tecrübeli golcü ile devre arasında yollar ayrıldı.

Yeni Malatyaspor bu futbolcunun yerini Hes Kablo Kayserispor'dan Umut Bulut ve FC Rostov takımından İzlandalı forvet oyuncusu Vidar Örn Kjartansson ile doldurmaya çalıştı. Umut Bulut, sezonun ikinci yarısında Yeni Malatyaspor'a 17 maçta 3 gollük katkı verdi.

Kjartansson ise sarı-siyahlı forma ile 15 müsabakada 2 kez fileleri havalandırabildi.

Malatya temsilcisi Umut Bulut ve Kjartansson'da aradığını bulamadı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un en hırçın futbolcusu Mustafa Akbaş oldu.

Sarı-siyahlı ekipte bu sezon forma giyen 27 futbolcu 8 kırmızı, 78 sarı kart gördü. Bu futbolculardan Mustafa Akbaş 2 kez kırmızı, 6 kez de sarı kartla cezalandırılarak takımdaki en hırçın futbolcu olarak ön plana çıktı.

Robin Yalçın, Adis Jahovic, Eren Tozlu, Gökhan Töre, Issam Chebake ve Teenege Hadebe Malatya temsilcisinde kırmızı kart gören diğer futbolcular arasında yer aldı.

Performans

Bu sezon Süper Lig'de forma giyen Yeni Malatyaspor futbolcuları ve performansları şöyle:

FutbolcuMaç sayısıDakikaSarı kartKırmızı kartGol
Fabien Farnolle 343060200
Robin Yalçın 312596813
Afriyie Acquah 272216601
Issam Chebake 262167611
Teenage Hadebe 231916610
Sakıb Aytaç 221898500
Mitchell Donald 321883405
Arturo Mina 231815600
Murat Yıldırım 251639601
Adis Jahovic18 1584 1 1 11
Gökhan Töre 231580211
Moryke Fofana 291542201
Thievy Bifouma21 1457 2 0 6
Mustafa Akbaş 171372620
Guilherme Marques18 1318 3 0 5
Umut Bulut 171244103
Karim Hafes13983100
Vidar Örn Kjartansson 15584002
Ghaylen Chaaleli11574400
Özer Özdemir 8544100
Remi Walter 9384000
Erkan Kaş 10349300
Ahmed Ildız 14273100
Youssuf Ndayishimiye 8219201
Eren Tozlu 6126011
Rahman Buğra Çağıran 5126000
Yiğithan Güveli 214000

Yeni Malatyaspor, Umut Bulut, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 11:53

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'un en istikrarlısı Fabien Farnolle - Son Dakika Spor
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