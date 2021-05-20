Yeni Malatyaspor'un en istikrarlısı Issam Chebake - Son Dakika

Yeni Malatyaspor'un en istikrarlısı Issam Chebake

20.05.2021 10:46

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 45 puanla 15. sırada tamamlayan Helenex Yeni Malatyaspor'un en istikrarlı ismi, 31 yaşındaki Faslı savunma oyuncusu Issam Chebake oldu.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 45 puanla 15. sırada tamamlayan Helenex Yeni Malatyaspor'un en istikrarlı ismi, 31 yaşındaki Faslı savunma oyuncusu Issam Chebake oldu.

Sarı-siyahlı takımda bu sezon lig müsabakalarında 31 farklı futbolcu forma giydi.

Bu futbolcular arasında en fazla süreyi, Faslı savunma oyuncusu Issam Chebake aldı.

31 yaşındaki Chebake, bu sezon oynanan 40 maçın 35'inde forma giydi. Deneyimli futbolcu, toplamda 2 bin 956 dakika sahada kaldı.

Chebake'yi 34 maçta 2 bin 893 dakika sahada kalan Adem Büyük ile 33 karşılaşmada 2 bin 843 dakika süre bulan Karim Hafez takip etti.

En golcüsü Adem Büyük

Helenex Yeni Malatyaspor'un bu sezon en golcü ismi Adem Büyük oldu.

Oynadığı 34 maçın tamamına ilk 11'de başlayan 33 yaşındaki futbolcu, takımının en skorer ismi olarak ön plana çıktı.

Tecrübeli futbolcu, Yeni Malatyaspor formasıyla 17 kez fileleri havalandırdı.

Adem Büyük, penaltı atışlarından da en fazla skor üreten isim oldu. Beyaz noktadan 9 gol bulan Adem Büyük, bir penaltıyı gole çeviremedi.

Helenex Yeni Malatyasporlu futbolcu, ayrıca Süper Lig'de Türk oyuncular arasında en golcü isim oldu.

Adem Büyük'ü 5'er gol kaydeden Benjamin Tetteh ve Kubilay Kanatsızkuş izledi. Malatya ekibinde Afriyie Acquah, Teenage Hadebe, Zeki Yavru, Umut Bulut, Moryke Fofana, Mustafa Eskihellaç, Stephen Mallan ve ara transfer döneminde Medipol Başakşehir'e giden Youssuf Ndayishimiye 2'şer, Semih Kaya, Ahmet Ildız ve Jetmir Topalli ise 1'er gollük katkı verdi.

"En hırçın" Karim Hafez ve Teenage Hadebe

Helenex Yeni Malatyaspor'un "en hırçın" futbolcuları Karim Hafez ve Teenage Hadebe oldu.

Sarı-siyahlı ekipte bu sezon forma giyen 31 futbolcu, 4 kırmızı, 77 sarı kart gördü. Bu futbolculardan Karim Hafez ve Teenage Hadebe 1'er kez kırmızı, 7'şer kez de sarı kartla cezalandırılarak takımdaki "en hırçın" isimler olarak dikkati çekti.

Semih Kaya ve Kubilay Kanatsızkuş, bu sezon Yeni Malatyaspor'da kırmızı kart gören diğer isimler oldu.

Hakkı Çelikel: "Tüm futbolcularımız özveriyle mücadele etti"

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine, bu sezon da sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini ancak ligde kalmayı başardıklarını söyledi.

Kümede kaldıkları için mutlu olduklarını belirten Çelikel, gelecek sezona en iyi şekilde hazırlanmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Futbolcuların gösterdiği performanstan memnun olduklarını dile getiren Çelikel, "Müsabakalarda tüm futbolcularımız elinden gelenin en iyisini sahaya yansıttı. Sahaya çıkan tüm futbolcularımız özveriyle mücadele etti. Orta sahada 3 iyi futbolcumuz olsaydı ligi ilk 3'te veya ilk 5'te bitirebilirdik. Tüm futbolcuları kutluyorum. Bu süreçte kolay değildi." diye konuştu.

Çelikel, başarının sadece futbol anlamında değil mali yönden de olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Performans

Helenex Yeni Malatyaspor'da bu sezon Süper Lig'de forma giyen futbolcular ve performansları şöyle:

FutbolcuMaç sayısıToplam dakikaSarı kartKırmızı kartGol

Issam Chebake352956700

Adem Büyük34289310017

Karim Hafez332843710

Semih Kaya322639211

Benjamin Tetteh322522705

Afriyie Acquah332467902

Wallace Fortuna Dos Santos282450300

Teenage Hadebe302367712

Ertaç Özbir242160100

Zeki Yavru322008302

Umut Bulut311763202

Ahmed Ildız351740301

Kubilay Kanatsızkuş291664115

Moryke Fofana311657202

Youssuf Ndayishimiye191470002

Abdulsamed Damlu131170100

Mustafa Eskihellaç251089202

Stephen Patrick Mallan17771002

Christian Alberto Cueva Bravo8555000

Bülent Cevahir10411000

Olcay Şahan12367200

Jody Lukoki10331300

Murat Akça4280000

Guido Gabriel Herrera3270000

Fernando Ruben Zuqui11197200

Jetmir Topalli13166301

Erkan Kaş3157000

Berk Yıldız253000

Aly Malle731000

Eric Ndizeye225000

Doğukan Emeksiz11000

Yeni Malatyaspor'un en istikrarlısı Issam Chebake
Yeni Malatyaspor'un en istikrarlısı Issam Chebake
Yeni Malatyaspor'un en istikrarlısı Issam Chebake
Yeni Malatyaspor'un en istikrarlısı Issam Chebake

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Semih Kaya, Adem Büyük, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'un en istikrarlısı Issam Chebake - Son Dakika Spor


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