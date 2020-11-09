Yeni Malatyaspor'un evinde bileği bükülmüyor - Son Dakika

Yeni Malatyaspor'un evinde bileği bükülmüyor

09.11.2020 13:36
Yeni Malatyaspor'un evinde bileği bükülmüyor, System.String[]

Geçtiğimiz sezon küme düşen ancak TFF'nin aldığı kararla ligde kalan Yeni Malatyaspor, bu sezon ilk 8 haftada evinde oynadığı 4 maçı da kaybetmeyerek 3 galibiyet ve 1 beraberlik ile 11 puan topladı.

Geçtiğimiz sezon küme düşen ancak TFF'nin aldığı kararla ligde kalan Yeni Malatyaspor, bu sezon ilk 8 haftada evinde oynadığı 4 maçı da kaybetmeyerek 3 galibiyet ve 1 beraberlik ile 11 puan topladı.

Süper Lig'de milli ara öncesi sahasında Denizlispor'u 2-0'lık bir skorla geçen Yeni Malatyaspor'da keyifler yerinde. Ligin ilk 8 haftasında henüz sahasında mağlubiyet yüzü görmeyen sarı-siyahlılar, milli araya 11 puanla 9. sırada girdi.

Ligde son 3 maçtır evinde kazanan Yeni Malatyaspor, toplamda sahasında oynadığı 4 karşılaşmanın sadece birisinde beraberlik elde ederek iyi bir performans sergiledi.

Geride kalan 8 haftada deplasmanda ise kötü bir grafik çizen Yeni Malatyaspor'da, toplamda 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alındı. 8 maçta 8 gol atabilen sarı-siyahlılar, bu maçlarda ise kalesinde 10 gol gördü.

DENİZLİ GALİBİYETİ SONRASI 4 GÜNLÜK İZİN

Denizlispor galibiyeti ile milli araya giren Yeni Malatyaspor, 9. hafta maçlarında ise bay olacak. Sonraki hafta ise 29 Kasım'da Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak olan sarı-siyahlılar, ligin son şampiyonu Başakşehir'i 6 Aralık'ta Yeni Malatya Stadyumu'nda konuk edecek. Denizli galibiyeti ile verilen milli ara nedeniyle bazı futbolcular, ülkelerindeki maçlar için gidecek, geri kalan futbolcular ise 4 günlük iznin ardından 13-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'nın Alanya ilçesinde bir haftalık kampa girecek.

Alanya kampının ardından Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Etimesgut Belediyespor maçının hazırlıkları için Malatya'ya dönecek.

(Numan Güder/İHA)

Yeni Malatyaspor'un evinde bileği bükülmüyor
Yeni Malatyaspor'un evinde bileği bükülmüyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Yeni Malatyaspor, Denizlispor, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'un evinde bileği bükülmüyor - Son Dakika Spor


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