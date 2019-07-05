Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'un genç transferi Özdemir, Bolu kampında
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Yeni Malatyaspor'un genç transferi Özdemir, Bolu kampında

36 dakika önce

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un transfer ettiği Türk asıllı Fransız oyuncu Özer Özdemir, takımıyla Bolu'da ilk antrenmanına çıktı.

Yeni Malatyaspor'un genç transferi Özdemir, Bolu kampında, System.String[]
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un transfer ettiği Türk asıllı Fransız oyuncu Özer Özdemir, takımıyla Bolu'da ilk antrenmanına çıktı. Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Yeni Malatyaspor, Bolu'da kamp çalışmalarını sürdürüyor. Kamp döneminde transfer çalışmalarına da devam eden sarı-siyahlı kulüp, Fransa Lig 2'de Le Havre'nin formasını giyen Fransa doğumlu Türk asıllı sağ bek Özer Özdemir'i (21) renklerine bağladı. Bugün takımıyla birlikte ilk antrenmanına çıkan Özdemir, "Kariyerime yardımcı olacak bir kulübe geldim. Buraya geldiğim için çok mutluyum. İnşallah mutlu olmaya da devam ederim. Antrenmanlarda ve kampta elimizden geleni yapıp sonuçlarını almak istiyoruz. Şuanda tek düşüncemiz bu" dedi. Özdemir, UEFA mücadelesi için ise, "Herkesin bildiği gibi Avrupa Ligi çok büyük kariyerli takımların gittiği bir lig. Malatyaspor için elimizden geleni yapacağız ve gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz" ifadelerini kullandı.
(Faruk Çidem/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:30 Kaynak: İHA
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