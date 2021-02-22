Yeni Malatyaspor'un Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayıran Yeni Malatyaspor, Sportif Direktör Ali Ravcı yönetiminde Gençlerbirliği maçına hazırlanıyor.

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayıran Yeni Malatyaspor, Sportif Direktör Ali Ravcı yönetiminde Gençlerbirliği maçına hazırlanıyor. Süper Lig'de Mücadele eden Yeni Malatyaspor, cuma günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Orduzu Nurettin Soykan Tesisleri'nde Sportif Direktör Ali Ravcı yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayıp çift kale maç ile sona erdi. (Numan Güder/İHA)

Son Dakika

Parkta yürüyüş yaparken yolunu kesen kişiye 5 lira vermediği için bıçaklandı

Firarda 10 çocuk sahibi olan Galip Öztürk'ün, taşıyıcı annelere 216 bin Euro ödediği ortaya çıktı

"Araştırman var mı, yayının var mı?" sorularına Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, belgeyle yanıt verdi

HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir'in Haziran ayında Erbil'e çıkış kaydı ortaya çıktı

3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum

Serenay Sarıkaya'nın silikonları, valeyi işsiz bıraktı

Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti

Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı