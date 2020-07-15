Yeni Malatyaspor'un hedefi 2 maçta 4 puan - Son Dakika

Yeni Malatyaspor'un hedefi 2 maçta 4 puan

Sarı-kırmızılılar 35 puan barajını geçerek kümede kalmanın planlarını yapıyor.

Sarı-kırmızılılar 35 puan barajını geçerek kümede kalmanın planlarını yapıyor. 32 puanı bulunan Malatya ekibi kritik 90 dakikada geçen hafta sahasında Beşiktaş'a 1-0 yenilerek ateş hattına girmişti. Süper Lig'de kalma adına matematiksel hesapların döndüğü haftalara girilirken, kümede kalma mücadelesi veren takımların kalan maçları nefes kesecek.

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Yeni Malatyaspor kalan 2 haftalık maratonda deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıp ardından ligin son maçında da sahasında Gaziantep Fk ile mücadele edecek.


Ligin 33. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor, bu maçtan en az 1 puan alarak umutlarını ligin son haftasına taşımak istiyor. Kalan maçlara en az 4 puan hedefiyle çıkacak olan Malatya temsilcisi, Rize deplasmanında kaybetmesi durumunda ligde kalma umutlarını zora sokacak.


Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 11:51 

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'un hedefi 2 maçta 4 puan - Son Dakika Spor
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