Yeni Malatyaspor'un ilk yarı rakamları - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor'un ilk yarı rakamları

7 saat önce

Süper Lig'in ilk yarısını Gaziantep FK. deplasmanında aldığı 1-1'lik sonuçla kapatan Yeni Malatyaspor, geçen sezonun ilk yarısındaki performansını yakalayamadı.

Yeni Malatyaspor'un ilk yarı rakamları, System.String[]

Süper Lig'in ilk yarısını Gaziantep FK. deplasmanında aldığı 1-1'lik sonuçla kapatan Yeni Malatyaspor, geçen sezonun ilk yarısındaki performansını yakalayamadı.


2019-2020 Futbol Sezonunun ilk yarısını 24 puanla 8. sırada kapatan sarı kırmızılılar, 2018-2019 Futbol Sezonunun ilk yarısını ise 29 puanla 3. sırada tamamlamıştı. Sezona Sergen Yalçın yönetiminde başlayan Yeni Malatyaspor, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde gruplara gidememesine rağmen 4 maçta topladığı 7 puanla başarılı bir performans sergilemişti.


6 galibiyet, 6 beraberlik, 5 beraberlik


Süper Lig'in ilk yarısında 17 karşılamadan 24 puan toplayan Malatya temsilcisi geçen sezonun ilk yarısında topladığı puanın 5 puan altında kaldı. Sarı kırmızılı takım ilk yarıda oynadığı 17 maçta 6 galibiyet alırken, 6 kez de rakipleriyle yenişemiyerek berabere kaldı. Yeni Malatyaspor ilk yarıda attığı 32 gole karşılık kalesinde 22 gol gördü. Malatya ekibinin en golcü ismi Makedon forvet Adis Jahovic oldu. Jahovic attığı 10 golle gol krallığı yarışında iddialı bir performans ortaya koydu. Yeni Malatyaspor ilk yarıda deplasmanda sergilediği performansla iç saha performansını geride bıraktı.


Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor ilk yarıda sahasında oynadığı 8 maçtan 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 11 puan topladı. Deplasmanda ise oynadığı 9 müsabakadan 3 galibiyet 4 beraberlik alarak 13 puan topladı. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:57 Kaynak: İHA
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