Yeni Malatyaspor'un, İstanbul takımlarına karşı galibiyet özlemi sona erdi - Son Dakika

Yeni Malatyaspor Süper Lig'deki 5 haftalık galibiyet özlemine Beşiktaş karşısında aldığı 2-0'lık sonuçla nokta koydu.

Süper Lig'de 15 haftalık süreçte gösterdiği performansla istikrarlı bir görüntü ortaya koyan Yeni Malatyaspor, bu süreçte oynadığı 8 maçın sadece birini kaybetmişti. Sergen Yalçın'ın öğrencileri 8 haftalık süreçte ligin 14. haftasında sahasında Sivasspor'a 3-1'lik skorla yenilmişti. Oynadığı 15 maçta 6 galibiyet, 4 mağlubiyet, 5 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, puan tablosunda 7. sırada kendisine yer buldu. Yeni Malatyaspor Ligin 9. haftasındaki 4-0'lık Kayserispor galibiyetinden sonra 5 haftalık bölümde galibiyet yüzü görememişti.

15 hafta sonunda rakip filelere 31 gol bırakan Yeni Malatyaspor, 32 gol atan Sivasspor'un ardından ile ligin en çok gol atan ikinci takımı durumunda.

YENİ MALATYASPOR İSTANBUL ŞANSSIZLIĞINI KIRDI

Yeni Malatyaspor, İstanbul'da oynadığı ve galibiyet alamadığı maçlar serisine Beşiktaş karşısında son verdi.

Süper Lig'de geride kalan 15 hafta sonunda 23 puanla 7. sırada bulunan Yeni Malatyaspor, İstanbul takımlarına karşı deplasmanda puan alamama fobisini Beşiktaş'tan aldığı 3 puanla yendi.

Geçen sezonlarda İstanbul'da Kasımpaşa, Fenerbahçe, Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray'a kaybeden Malatya temsilcisi, bu sezon da dış sahada Kasımpaşa ile berabere kalmıştı.

Ligin 15. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Malatya ekibi, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak, hem galibiyet özlemine son verdi, hem de İstanbul takımları karşısındaki şanssızlığını sona erdirdi.

Yeni Malatyaspor bu sonuçla Süper Lig kariyerinde İstanbul takımlarına karşı ilk galibiyetini elde etti.

(İHA)