Yeni Malatyaspor'un kalan 10 maçlık zorlu virajı - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'un kalan 10 maçlık zorlu virajı - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor'un kalan 10 maçlık zorlu virajı

7 saat önce

Yeni Malatyaspor'un ligde kalmasında önündeki 10 kritik mücadele belirleyici olacak.

Yeni Malatyaspor'un kalan 10 maçlık zorlu virajı, System.String[]

Yeni Malatyaspor'un ligde kalmasında önündeki 10 kritik mücadele belirleyici olacak. Sarı-kırmızılı takım, bu periyotta 6 iç saha 4 deplasman maçına çıkacak. Malatya ekibi, sahasında Trabzonspor, Kasımpaşa, Göztepe, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Gaziantep ile karşılaşacak. Deplasmanda ise Kayserispor, Fenerbahçe, Sivasspor, Çaykur Rizespor maçlarına çıkacak. İkinci yarının ilk puanını geçen hafta berabere kaldığı Konyaspor'dan alan Yeni Malatyaspor, ligde kalma mücadelesinde fikstür avantajına güveniyor.


Sarı-kırmızılılar, kalan maçlarında 10 puan üzerini hedefleyerek düşme korkusu yaşamak istemiyor. Ligde son galibiyetini 15. haftadaki Beşiktaş karşılaşmasında alan Malatya temsilcisi, bu özlemine Trabzonspor ile oynayacağı erteleme maçında son vermek istiyor.


Yeni Malatyaspor'un kalan maçları şunlar:


19.Hafta erteleme: Trabzonspor


26.Hafta: Kayserispor (D)


27.Hafta: Kasımpaşa


28.Hafta: Göztepe


29.Hafta: Fenerbahçe (D)


30.Hafta: Gençlerbirliği


31.Hafta: Sivasspor (D)


32.Hafta: Beşiktaş


33.Hafta: Ç.Rizespor (D)


34.Hafta: Gaziantepspor


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:27 
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