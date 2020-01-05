Yeni Malatyaspor'un kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'un kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor'un kamp kadrosu belli oldu

7 saat önce

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, takımın kamp çalışmaları için bugün Antalya Belek'te toplanarak, çalışmalarına başlayacağı belirtildi.

Yeni Malatyaspor'un kamp kadrosu belli oldu, System.String[]

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, takımın kamp çalışmaları için bugün Antalya Belek'te toplanarak, çalışmalarına başlayacağı belirtildi.


Malatya ekibinin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:


Abdulsamed Damlu, Murat Akşit, Fabien Farnolle, Ufuk Ceylan, Mustafa Akbaş, Teenage Hadebe, Issam Chebake, Arturo Mina, Özer Özdemir, Sakıb Aytaç, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Ahmed Ildiz, Afriyie Acquah, Mitchell Donald, Moryke Fofana, Ghaylen Chaaleli, Guilherme Marques, Thievy Bifouma, Adis Jahovic, Umut Bulut.


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Umut Bulut, Malatya, Antalya, Belek, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:31 
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