Yeni Malatyaspor'un kamp kadrosu belli oldu

Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa maçlarını değerlendirdi...

Malatya ekibinin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, takımın kamp çalışmaları için bugün Antalya Belek 'te toplanarak, çalışmalarına başlayacağı belirtildi.

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