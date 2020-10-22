Yeni Malatyaspor'un kaptanı Adem Büyük: "Hiçbir zaman mücadeleden yılmadım" - Son Dakika

Yeni Malatyaspor'un kaptanı Adem Büyük: "Hiçbir zaman mücadeleden yılmadım"

22.10.2020 19:55

Yeni Malatyaspor'un kaptanı Adem Büyük, hiçbir zaman mücadeleden yılmadığını söyledi.

Yeni Malatyaspor'un kaptanı Adem Büyük, hiçbir zaman mücadeleden yılmadığını söyledi.

Malatya temsilcisinin 33 yaşındaki tecrübeli forveti Adem Büyük, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, Yeni Malatyaspor'a transferinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Süper Lig'de rahatlığa kesinlikle yer olmadığını anlatan Büyük, bütün olarak ligde mücadele edeceklerini ifade etti.

Galatasaray'daki dönemi ve Yeni Malatyaspor'a dönüşüne ilişkin değerlendirmede bulunan Büyük, "Galatasaray'a gittiğimde büyük bir mücadelenin içerisine gireceğimi biliyordum. Forma şansının çok zor olduğunu ve bunu kazanabilmek için de çok çalışmam gerektiğini de biliyordum. Ama hiçbir zaman mücadeleden yılmadım." ifadelerini kullandı.

Büyük, şunları kaydetti:

"Oraya giderken oynamayacağımı da biliyordum. Önünüzde dünya yıldızı bir futbolcu, arkasında eşdeğer bir futbolcu vardı. Yani çok değerli ve kıymetli insanlar ve dünya çapında bilinen oyuncular. Sakatlıkların olması bir şekilde bana şansı getirdi, ben de bu şansı iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Oraya giderken 'Galatasaray'da oynayamaz, büyük takım futbolcusu değil.' yorumları vardı. Aslında büyük takım futbolcusu olabilmek için ilk önce savaşmanız gerekiyor. Savaşmadan büyük takım oyuncusu olamazsınız. Büyük takım, oynadığınız takımdır. O yüzden vicdanım rahat, mücadelemi verdim."

"Kupayı da almak istiyoruz"

Ligde işlerinin kolay olmadığını belirten Büyük, hem yeni bir takım olduklarını hem de bu sene çok fazla maç olduğunu aktardı.

Sadece ligde değil kupada da önemli maçlar oynayacaklarına dikkati çeken Büyük, "Özellikle bu sene kupa maçlarının daha değerli olduğunu söylemeliyiz. Kupada da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz, hatta kupayı da almak istiyoruz. Tabii ki bunları başarmak çok kolay değil. Özellikle de bu sezon, çünkü sıkıştırılmış bir lig takvimi ve çok maç var. Aramıza geç katılan oyuncular oldu. Pandemiden dolayı her takımda problem var. Yeni bir takım olduğumuz için bu bizde biraz daha sıkıntı yaratabilir. Bunu minimuma indirmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

"Herkesin birbirinden öğreneceği bir şey var"

Adem Büyük, takım kaptanı olarak sorumluluklarının bulunduğunu, herkesin birbirinden öğreneceği bir şey olduğunu aktardı.

Herkesin birbirine özellikle de saha içinde saygı duymasının önemli olduğunu anlatan Büyük, sahada yaşananın orada kalması gerektiğini, problemlerin büyütülmemesi gerektiğini bildirdi.

Büyük, şu ana kadar çok büyük problemlerle karşılaşmadıklarını, bundan sonra da olmamasını temenni ettiklerini kaydetti.

Yeni Malatyaspor ile iki yıllık kontratının bulunduğunu aktaran Adem Büyük, "Oynayabildiğim kadar oynamak istiyorum. Vücudum ne kadar izin verir, bunu bilemiyorum ama şu an iki sene kontratım var. Önce bunu tamamlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor'un kaptanı Adem Büyük: Hiçbir zaman mücadeleden yılmadım
Yeni Malatyaspor'un kaptanı Adem Büyük: Hiçbir zaman mücadeleden yılmadım
Yeni Malatyaspor'un kaptanı Adem Büyük: Hiçbir zaman mücadeleden yılmadım
Yeni Malatyaspor'un kaptanı Adem Büyük: Hiçbir zaman mücadeleden yılmadım

Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Adem Büyük, Malatya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'un kaptanı Adem Büyük: 'Hiçbir zaman mücadeleden yılmadım' - Son Dakika Spor

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