Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'un Kupadaki Rakibi Göztepe

Yeni Malatyaspor'un Kupadaki Rakibi Göztepe

1 saat önce

Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Göztepe'ye konuk olacak.

Yeni Malatyaspor'un Kupadaki Rakibi Göztepe, System.String[]
Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Göztepe'ye konuk olacak.

Bornova Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Serkan Çınar yönetecek.

Malatya'da oynanan ilk maçı 1-0 kazanan sarı-siyahlı ekip, rövanş müsabakasında her türlü galibiyet, beraberlik ve gol attığı tek farklı mağlubiyette turu geçen taraf olacak. 1-0'lık Göztepe galibiyetinde ise maç uzatmaya gidecek.

Göztepe müsabakası öncesi Evkur Yeni Malatyaspor'da Arturo Mina, Erkan Kaş, Aboubakar Kamara, Robin Yalçın ve Thievy Bifouma'nın sakatlıkları bulunuyor.

Malatya ekibinin önemli oyuncularından Adem Büyük ise Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı durumda bulunuyor.

Sarı-siyahlı takım Göztepe ile bu sezon ligde oynadığı 2 maçı da kazanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:23 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Spor
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