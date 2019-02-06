Yeni Malatyaspor'un Passolig Kart Sayısı Yüzde 30 Arttı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor için passolig kartı alan taraftar sayısı geçen sezona göre yüzde 30 artış göstererek 67 bin 34'e ulaştı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor için passolig kartı alan taraftar sayısı geçen sezona göre yüzde 30 artış göstererek 67 bin 34'e ulaştı.



Passolig'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, sarı-siyahlı kulübün logosunu taşıyan passolig kartı alan taraftar sayısı 70 bine yaklaştı.



Geçen sezon aynı dönemde 51 bin 296 kart sahibi varken şu anda yüzde 30'luk artış sağlayan sarı-siyahlı kulübün passolig kart sayısı 67 bin 34 oldu.



Yeni Malatyaspor, iç sahada oynadığı maçlarda 8 bin 500 taraftar ortalaması da yakaladı. Evkur Yeni Malatyaspor'da passolig kart sahiplerinin yüzde 26,1'ini 26-35 yaş arasındaki taraftarlar oluşturken, ikinci sırada ise yüzde 25,7 ile 18-25 yaş arasındakiler bulunuyor.



Ayrıca, Evkur Yeni Malatyaspor passolig kart sahiplerinin yüzde 5'ini kadın taraftarlar oluşturuyor.

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