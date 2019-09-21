Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'un rakibi Galatasaray
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Yeni Malatyaspor'un rakibi Galatasaray

12 dakika önce

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

Yeni Malatyaspor'un rakibi Galatasaray, System.String[]

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Lige 3-0'lık Medipol Başakşehir galibiyetiyle başlayarak taraftarını sevindiren Malatya temsilcisi, sonraki haftalarda ise Trabzonspor'a 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a da 3-2 kaybetti. Takım, MKE Ankaragücü maçını ise 4-0 kazandı.

Geride kalan 4 maçta 6 puan toplayan sarı-siyahlılar, Galatasaray karşısında puan alarak ligde üst sıralara tırmanmayı planlıyor.

Kadroda 2 eksik var

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Galatasaray'a karşı sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Thievy Bifouma'ya görev veremeyecek.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:32 Kaynak: AA
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