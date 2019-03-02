Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'un Rakibi Medipol Başakşehir

Yeni Malatyaspor'un Rakibi Medipol Başakşehir

1 saat önce

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Yeni Malatyaspor'un Rakibi Medipol Başakşehir, System.String[]
Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydunus yönetecek.

Ligde geride kalan 23 haftada 33 puan toplayan ve averajla haftaya 5. sırada giren Malatya temsilcisi, ligde en yakın rakibiyle arasında 5 puan bulunan lider Medipol Başakşehir'le mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında hafta içinde Göztepe'yi geçerek adını yarı finale yazdıran Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 5 maça çıkan galibiyet hasretini ise, bu karşılaşmayla sona erdirmenin planlarını yapıyor.

Sakatlığı bulunan futbolcular yüzünden zor bir süreçten geçen sarı-siyahlılar, bu karşılaşmaya da 5 eksik futbolcuyla çıkacak.

Lider Medipol Başakşehir karşısına Mina, Bifouma, Aboubakar Kamara, Robin Yalçın ve Yiğithan Güveli'den eksik çıkacak olan Evkur Yeni Malatyaspor'da Eren Tozlu ile Murat Yıldırım ise bu karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda Demir Grup Sivasspor karşısında forma giyemeyecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maç, 1-1 berabere kalmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:03 Kaynak: AA

Evkur, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Amcasını Öldürerek Parçalara Ayıran Zanlının Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Caner Erkin'e 50 Bin Lira İştirak Davası Açan Asena Atalay, İstediğini Alamadı Afyonkarahisar'daki Taraftar Kazasında Otobüs Şoförü Alkollü Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 11:57:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'un Rakibi Medipol Başakşehir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]