Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'un rakibi NK Olimpija oldu
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Yeni Malatyaspor'un rakibi NK Olimpija oldu

21 dakika önce

Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek olan Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi Slovenya ekibi NK Olimpija oldu.

Yeni Malatyaspor'un rakibi NK Olimpija oldu, System.String[]
Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek olan Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi Slovenya ekibi NK Olimpija oldu.

Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu. Slovenya'nın NK Olimpija ekibiyle rakip olan Malatya ekibi, ilk maçını evinde 25 Temmuz'da oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 1 Ağustos'ta Slovenya'da gerçekleşecek. - MALATYA
Yeni Malatyaspor, Slovenya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:18 Kaynak: İHA
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