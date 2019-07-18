Yeni Malatyaspor'un rakibi NK Olimpija oldu
20 dakika önce
Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek olan Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi Slovenya ekibi NK Olimpija oldu.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:20 Kaynak: İHA
'yi Avrupa
'da temsil edecek olan Yeni Malatyaspor
'un UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi Slovenya
ekibi NK Olimpija oldu. Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu. Slovenya'nın NK Olimpija ekibiyle rakip olan Malatya ekibi, ilk maçını evinde 25 Temmuz'da oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 1 Ağustos'ta Slovenya'da gerçekleşecek.
(İHA)
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