Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'un rakibi Olimpija oldu
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Yeni Malatyaspor'un rakibi Olimpija oldu

18 dakika önce

Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi, Slovenya'nın Olimpija takımı oldu.

Yeni Malatyaspor'un rakibi Olimpija oldu, System.String[]
Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi, Slovenya'nın Olimpija takımı oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasındaki 1. ön eleme turu rövanş maçında Rigas (Letonya), deplasmanda 3-2 yendiği Olimpija'yı konuk etti.
Olimpija, Çekiçi'nin 45+1 ve Savic 90+2'nci dakikadaki golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Eşleşmeyi 4-3 kazanan Olimpija, 2. ön eleme turunda Yeni Malatyaspor'un rakibi oldu.
Türk hakem Ümit Öztürk'ün yönettiği karşılaşmada ise Aberdeen, evinde 2-1 yendiği RoPS'u deplasmanda da aynı skorla geçerek 2. ön eleme turuna çıktı.
Yeni Malatyaspor, Slovenya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:21 Kaynak: AA
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