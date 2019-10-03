Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'un rakibi Yukatel Denizlispor
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Yeni Malatyaspor'un rakibi Yukatel Denizlispor

1 saat önce

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak.

Yeni Malatyaspor'un rakibi Yukatel Denizlispor, System.String[]

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçı, hakem Bülent Birincioğlu yönetecek.

Lige 3-0'lık Medipol Başakşehir galibiyetiyle başlayarak taraftarını sevindiren Malatya temsilcisi, sonraki haftalarda ise Trabzonspor'a 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a da 3-2 kaybetti. Ardından MKE Ankaragücü 4-0'lık skorla geçerek taraftarının gönlünü alan Malatya ekibi, 5. haftada Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kaldı, geçen hafta ise Antalyaspor'a 3-0 yenildi.

Geride kalan 6 maçta 7 puan toplayan sarı-siyahlılar, Yukatel Denizlispor karşısında galibiyete ulaşarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.

Malatya ekibinde sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Gökhan Töre, Yukatel Denizlispor maçında forma giyemeyecek.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Denizlispor, Malatya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:48 Kaynak: AA
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