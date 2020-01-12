Yeni Malatyaspor'un 'Spor Köyü' projesine arsa engeli - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'un 'Spor Köyü' projesine arsa engeli - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor'un 'Spor Köyü' projesine arsa engeli

7 saat önce

Yeni Malatyaspor'un hayata geçirmek için girişimlerine başladığı 'Malatya Spor Köyü' projesinin yapımının İnönü Üniversitesi ile yaşanan arsa anlaşmazlığı nedeniyle zora girdiği belirtildi.

Yeni Malatyaspor'un 'Spor Köyü' projesine arsa engeli, System.String[]

Yeni Malatyaspor'un hayata geçirmek için girişimlerine başladığı 'Malatya Spor Köyü' projesinin yapımının İnönü Üniversitesi ile yaşanan arsa anlaşmazlığı nedeniyle zora girdiği belirtildi.


Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, üniversitenin mevcut arsayı vermek istemediğini, bu durumda projenin hayata geçirilmesinin zora girdiğini ifade etti. Sorunun çözümü için görüşmelerini sürdüreceklerini kaydeden Gevrek, "Maalesef projede arsa sorunu ortaya çıktı. Biz daha önce burada 100 dönümlük alan için gerekli görüşmeler neticesinde sonuç almıştık. Projenin tamamı 200 dönümü aşkın bir alanı kapsıyor. Bunun içinde Cumhurbaşkanımız ile de bir görüşmemiz oldu ve Cumhurbaşkanımız gereken desteğin verileceğini paylaştı. Ancak gelinen süreçte rektörümüz arsayı vermeyeceklerini söyledi. Tabi bu projenin sekteye uğraması anlamına geliyor. Biz yine de rektörümüzün tavrında değişliklik olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü bu proje içerisindeki eğitim kampüsleri ve sosyal alanlarla üniversitemizi de tamamlayan bir proje" dedi.


Sarı-kırmızılılar tarafından hayata geçirilmeye çalışılan 'Spor Köyü' projesi için Türkiye Futbol Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 100 dönümlük arsanın tahsisi istenmiş ve arsa Yeni Malatyaspor'un kullanımına sunulmuştu.


'Spor Köyü' projesi için yaklaşık 170 milyon TL'lik bir bütçe öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na projeyle ilgili detaylı bilgi verilirken, destek için söz alındı. - MALATYA

Malatya İnönü Üniversitesi, Yeni Malatyaspor, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 11:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş, Guilherme transferini 40 bin Euro'ya bitirdi
Florin Andone: İki hafta içinde Galatasaray ya da Brighton'da olacağım Asbaşkan gazeteciye saldırdı, sonra "Kusura bakma, birine benzettim" dedi Ali Koç'un basın toplantısına, akıllı telefon uygulaması Siri damga vurdu

Son Dakika Haberleri
18:39 Galatasaray'ın Antalya kampı devam ediyor - Son Dakika Spor
18:37 OGM Ormanspor 68-79 Anadolu Efes - Son Dakika Spor
18:28 ATP Cup'ta şampiyon Sırbistan - Son Dakika Spor
18:25 Halter Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika Spor
18:18 Eskişehir'de kupalar sahibini buldu - Son Dakika Spor
18:08 Florin Andone: İki hafta içinde Galatasaray ya da Brighton'da olacağım - Son Dakika Spor
18:03 Asbaşkan gazeteciye saldırdı, sonra "Kusura bakma, birine benzettim" dedi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 18:52:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Malatyaspor'un 'Spor Köyü' projesine arsa engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]