Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'un Stadı Graffiti ile Süsleniyor

Yeni Malatyaspor'un Stadı Graffiti ile Süsleniyor

9 dakika önce

Evkur Yeni Malatyaspor'un ligde mücadele ettiği Malatya Stadyumu'nun koridorları 'Graffiti' sanatçıları tarafından Kaplan ve Yeni Malatyaspor temalı resimlerle süsleniyor.

Yeni Malatyaspor'un Stadı Graffiti ile Süsleniyor, System.String[]


Evkur Yeni Malatyaspor'un ligde mücadele ettiği Malatya Stadyumu'nun koridorları 'Graffiti' sanatçıları tarafından Kaplan ve Yeni Malatyaspor temalı resimlerle süsleniyor. 

Yeni Malatyaspor Yönetimi tarafından İstanbul'dan Malatya'ya davet edilen graffiti sanatçıları Tarık Yıldırım ve Zülfiye Yıldırım, Malatya Stadyumu'nun soyunma odası koridorlarını ve futbolcu çıkış tünelini sprey boyalarla büyüleyici hale getirdi. Renkli görüntülerin oluştuğu stadyum duvarlarındaki 'Geldiğin gibi gitmeyeceksin hazır ol burası Malatya buradan çıkış yok' yazısı ile futbolcu ve kaplan desenleri dikkatlerden kaçmadı.

4 kişilik bir ekiple geldiklerini belirten graffiti sanatçısı Tarık Yıldırım, "Stattaki çalışmalar yaklaşık 10 gün sürdü. Daha önceki stat çalışmalarımız Yeni Malatyaspor kulüp yetkilileri tarafından beğenilmiş. Kendileriyle yaptığımız görüşmeden sonra da taslak aşamasına geçtik. Taslaklar çizilip duvara montajlandı. Taslakları gösterdik ve son haline karar kılındıktan sonra işleme başladık. Çalışmalarımızda futbolculardan esinlendik, birkaç tane Malatya'dan futbolcu belirlendi ve onları ekledik. Daha sonra Malatyaspor'un konsept renklerini, özellikle sarı-kırmızı ve siyahı işledik. Kaplan olmazsa olmazımızdı ve onu da ekledik. Gayet muhteşem durdu diyebilirim. Özellikle sol tarafa vektörel kaplan çizdik. Karşılıklı da realistlik kaplanlar konuldu kapının kenarlarına. Resmin temel ilkelerini kullandık açıkçası. Rakip takım için dezavantajlı olacak. Özellikle yazdığımız sloganlar, çizdiğimiz resimler... Zaten bir insan bir mekana girdiğinde ilk oranın atmosferi olarak duvarlarına bakar. Bu çalışma Malatyaspor taraftarları ve futbolcuları için de bir moral olacaktır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Duvarlardan görüntü

Yeni Malatyaspor logosu

Graffiti detayları

- Tarık Yıldırım'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:06 Kaynak: DHA

Malatya, Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Spor
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