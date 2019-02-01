Yeni Malatyaspor'un Transferleri Başarıya İnanıyor

Evkur Yeni Malatyaspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Mustafa Akbaş ve Thievy Bifouma, Spor Toto Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılı olmak istediklerini belirtti.

Evkur Yeni Malatyaspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Mustafa Akbaş ve Thievy Bifouma, Spor Toto Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılı olmak istediklerini belirtti.



Akbaş ve Bifouma, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk edecekleri İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıkları öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Kampta yaşadığı sakatlığı atlattığını kaydeden Mustafa Akbaş, "İnşallah bu maçta hoca görev verirse elimden geleni yapmaya hazırım. Burada tanıdığım arkadaşlar da vardı zaten, çok iyi bir aile ortamına geldiğimi düşünüyorum." dedi.



Akbaş, verilecek her göreve hazır olduğunu dile getirerek, hedeflerinin Avrupa kupalarına katılabilmek olduğunu, bunun için de ellerinden geleni en iyi şekilde yapmaya çalışacaklarını kaydetti.



Takımın yeni transferlerinden Thievy Bifouma ise takımın bulunduğu yerin tesadüf olmadığını söyledi.



Çok kaliteli bir takıma geldiğini dile getiren forvet oyuncusu, "İnşallah yerimizi koruyup, daha üst yerlere geleceğiz. Ziraat Türkiye Kupası'nda kazanmak istiyoruz tabii ama başarı isteyen diğer takımlar da var. Onun için elimizden geleni yapacağız. Bizim için her maç önemli. Maçları tek tek bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

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