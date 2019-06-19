Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
23 dakika önce
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Olimpia Ljubljana-Rigas eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Yeni Malatyaspor
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:48
, UEFA Avrupa
Ligi 2. eleme turunda Olimpia Ljubljana-Rigas eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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