Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
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Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

23 dakika önce

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Olimpia Ljubljana-Rigas eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu, System.String[]
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Olimpia Ljubljana-Rigas eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:48 
Ljubljana, Yeni Malatyaspor, Avrupa, Ekonomi
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