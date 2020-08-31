Yeni Malatyaspor'un yeni sezon formalarından birini taraftarlar seçecek

Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, yeni sezonda giyeceği üç formadan birini oylamayla taraftarlarına seçtirecek.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından forma oylamasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Takımımızın 2020-2021 sezonunda giyeceği 3 formadan birini taraftarımızın oylamasıyla belirliyoruz. Haydi büyük taraftar, takımının giyeceği formayı sen seç." ifadelerine yer verildi.