Yeni Malatyaspor'un yeni sezon formasını taraftar seçti!

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından, önceki gün "Takımımızın 2020-2021 sezonunda giyeceği 3 formadan birini taraftarımızın oylamasıyla belirliyoruz." başlığıyla 3 forma görseli paylaşıldı.
9 bine yakın taraftarın oy kullandığı ankette 1 numaralı formanın seçildiği aktarılarak, "Takımımızın 2020-2021 sezonunda giyeceği 3 formadan birini, siz büyük taraftarımızın oylarıyla belirledik. En çok oyu alan 1 numaralı formamız, yeni sezon forma stoklarımıza dahil edilmiştir. Teşekkürler büyük taraftarımız." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 14:27
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