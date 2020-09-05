Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Benjamin Tetteh sağlık kontrolünden geçti

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un kadrosuna kattığı Ganalı forvet oyuncusu Benjamin Tetteh, sağlık kontrolünden geçti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yeni transfer Tetteh'in Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.
Açıklamada, detaylı kan tetkikleri yapılan Benjamin Tetteh'in ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 19:29 - Kaynak: AA
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