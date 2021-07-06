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Son dakika haber: Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Rayane Aabid: "Ligi iyi yerlerde bitirmek istiyoruz" - Son Dakika

Son dakika haber: Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Rayane Aabid: "Ligi iyi yerlerde bitirmek istiyoruz"

06.07.2021 10:15

Son dakika spor haberine göre Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un orta oyuncusu Rayane Aabid, sezonu iyi yerlerde bitirmek istediklerini söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un orta oyuncusu Rayane Aabid, sezonu iyi yerlerde bitirmek istediklerini söyledi.

Aabid, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takıma yeni katıldığını ve güzel işler yapmak istediğini belirtti.

Yeni Malatyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu aktaran Aabid, "Burada olmamın tek sebebi var, Yeni Malatyaspor ve hocamız. Daha önce burada oynayan arkadaşlarımızla da görüştükten sonra sözleşmeyi imzalamak istedim. Takımdaki arkadaşlarımın hepsi memnundu. Onlarla konuştuktan sonrada imza attım. Tek bir hedefimiz var, sezonu yüksek seviyede bitirmek. Ligi iyi yerlerde bitirmek istiyoruz." dedi.

Son dakika haber: Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Rayane Aabid: Ligi iyi yerlerde bitirmek istiyoruz
Son dakika haber: Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Rayane Aabid: Ligi iyi yerlerde bitirmek istiyoruz
Son dakika haber: Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Rayane Aabid: Ligi iyi yerlerde bitirmek istiyoruz
Son dakika haber: Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Rayane Aabid: Ligi iyi yerlerde bitirmek istiyoruz

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber: Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Rayane Aabid: 'Ligi iyi yerlerde bitirmek istiyoruz' - Son Dakika Spor


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