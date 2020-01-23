Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Remi Walter, sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Remi Walter, sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Remi Walter, sağlık kontrolünden geçti

6 saat önce

Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor'un kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Remi Walter, sağlık kontrolünden geçti.

Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Remi Walter, sağlık kontrolünden geçti, System.String[]

Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor'un kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Remi Walter, sağlık kontrolünden geçti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yeni transfer Remi Walter'ın Acıbadem Fulya Hastanesinde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Açıklamada, detaylı kan tetkikleri yapılan Remi Walter'ın ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle muayenelerinin tamamlandığı kaydedildi.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş'ta sorun çok, çözüm yok
Naci Ünüvar, Ajax tarihinin bir resmi maçta gol atan en genç futbolcusu oldu Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilse de Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi Guilherme: Transfer limiti nedeniyle Beşiktaş'a transferim gerçekleşmedi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 17:20:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Remi Walter, sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]