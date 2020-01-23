Son Dakika › Spor › Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Remi Walter, sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika Spor
Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Remi Walter, sağlık kontrolünden geçti
6 saat önce
Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor'un kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Remi Walter, sağlık kontrolünden geçti.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:30 Kaynak: AA
Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor'un kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Remi Walter, sağlık kontrolünden geçti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yeni transfer Remi Walter'ın Acıbadem Fulya Hastanesinde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.
Açıklamada, detaylı kan tetkikleri yapılan Remi Walter'ın ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle muayenelerinin tamamlandığı kaydedildi.
Son Dakika Beşiktaş'ta sorun çok, çözüm yok Naci Ünüvar, Ajax tarihinin bir resmi maçta gol atan en genç futbolcusu oldu Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilse de Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi Guilherme: Transfer limiti nedeniyle Beşiktaş'a transferim gerçekleşmedi