Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Umut Bulut'tan iddialı sözler - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Umut Bulut'tan iddialı sözler - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Umut Bulut'tan iddialı sözler

6 saat önce

Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Umut Bulut, hedefleri hakkında yaptığı açıklamada, "İnşallah bu seneki hedeflerde ikinci yarı oynadığım süre içerisinde takıma katkı yapıp, Malatyaspor'umuzu özlenen, istenilen yerlere taşırız" dedi.

Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Umut Bulut'tan iddialı sözler, System.String[]

Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Umut Bulut, hedefleri hakkında yaptığı açıklamada, "İnşallah bu seneki hedeflerde ikinci yarı oynadığım süre içerisinde takıma katkı yapıp, Malatyaspor'umuzu özlenen, istenilen yerlere taşırız" dedi.


Kayserispor ile yollarını ayırdıktan sonra Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağlayan golcü futbolcu Umut Bulut, takımla birlikte çalışmalarına devam ediyor. Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulunan tecrübeli forvet, Yeni Malatyaspor'a katıldığı için mutlu olduğunu kaydederek transferinde emeği geçenlere teşekkür etti.


"Güzel bir camiaya geldim"


Güzel bir camiaya geldiğini ifade eden Bulut, "Hedefleri olan ve bundan sonraki süreçte de hedefleri olan güzel bir camiaya geldim. İnşallah bende bu seneki hedeflerde ikinci yarı oynadığım süre içerisinde takıma katkı yapıp, Malatyaspor'umuzu özlenen, istenen yerlere taşırız" dedi.


"Her sene 30 maçın üzerinde bir futbolcu olarak söylüyorum"


Bulut, bir gazetecinin 'Sahada en çok mücadele eden oyunculardansın. Yaşından dolayı taraftarın kafasında soru işareti olabilir. Sen kendini nasıl hissediyorsun?' sorusuna, "İstatistiklere bakıldığı zaman 34 lig maçı var, her sene 30 maçın üzerinde bir futbolcu olarak söylüyorum, oynamadığım maçlarda da cezamdan dolayı yoktum. Birde en önemlisi tabi ki Sergen hocamız. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi yetenek bakımından birinci olan hocamızdan bahsediyoruz. Sahada gerekeni inşallah göstereceğimi düşünüyorum" diye cevap verdi.


"Bana göre Türkiye'nin en iyi hücum yapan takımı"


Bulut, takımın ligdeki durumuna ilişkin ise, "Bana göre Türkiye'nin en iyi hücum yapan takımı olduğunu düşünüyorum. Bunu buraya geldiğim için değil bundan öncede oynadığı futboldan belliydi. Şu an 23 puan, inşallah önümüzdeki maçı kazanırız. 26 puanla ilk yarıyı bitiririz. İkinci yarıda daha avantajlı olmak ve ligi üst sıralarda bitirmek için galip geleceğimizi düşünüyorum. İnşallah dediğim gibi olur" değerlendirmesinde bulundu. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Umut Bulut, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:00 Kaynak: İHA
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