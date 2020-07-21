Yeni Malatyaspor'un yüzü Sergen Yalçın'dan sonra gülmedi - Son Dakika

Yeni Malatyaspor'un yüzü Sergen Yalçın'dan sonra gülmedi

Yeni Malatyaspor'da ligdeki kötü gidişat sonrası Kemal Özdeş'in yerine göreve getirilen Hikmet Karaman takımın başında çıktığı 10 maçta 8 puan toplayarak kötü gidişe dur diyemedi.

Yeni Malatyaspor'da ligdeki kötü gidişat sonrası Kemal Özdeş'in yerine göreve getirilen Hikmet Karaman takımın başında çıktığı 10 maçta 8 puan toplayarak kötü gidişe dur diyemedi.

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Sezon başından bu yana 3 teknik adamla çalışan Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör Sergen Yalçın'dan sonra göreve gelen Kemal Özdeş ve Hikmet Karaman ile hedeflediği puanları toplayamadı. Özdeş ile 5 haftada 0 çeken Malatya ekibi, Karaman yönetiminde de 8 puan toplayarak ligin ilk yarısında Sergen Yalçın ile toplanan 24 puana rağmen sezonun son maçı öncesi ligde kalma şansını zor soktu. Sarı-kırmızılılar Karaman yönetiminde ilk galibiyetini ligin 28. haftasında Göztepe karşısında elde etmişti.

Süper Lig'de kötü bir ikinci yarı geçirerek oynadığı son 16 maçtan sadece 2 galibiyet çıkarabilen Yeni Malatyaspor, geçen hafta deplasmandaki kritik maçta Çaykur Rizespor'a 3-0'lık skorla kaybederek düşme hattına geriledi. Kalan son haftada ligde kalma adına azda olsa şansı bulunan Yeni Malatyaspor rakibi Gaziantep FK'yı yenerek diğer maçlardan çıkacak sonuçlara bakacak.

Yeni Malatyaspor, Karaman yönetiminde çıktığı maçlarda şu sonuçları aldı:

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: 1-3

Yeni Malatyaspor - Konyaspor: 1-1

Kayserispor - Yeni Malatyaspor: 2-1

Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: 1-2

Yeni Malatyaspor - Göztepe: 2-1

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor: 3-2

Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği: 0-0

Sivasspor - Yeni Malatyaspor: 0-1

Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: 0-1

Rizespor - Yeni Malatyaspor: 3-0 - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın, Karaman, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 09:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'un yüzü Sergen Yalçın'dan sonra gülmedi - Son Dakika Spor
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