Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor ve Kaptanı Adem Büyük Yorumlarına Tepkiler

Yeni Malatyaspor ve Kaptanı Adem Büyük Yorumlarına Tepkiler

20 dakika önce

Ulusal bir televizyon kanalında Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor ve kaptanı Adem Büyük ile ilgili yapılan yorumlara kentteki siyasiler ve sivil toplum kuruluşlarından tepki geldi.

Yeni Malatyaspor ve Kaptanı Adem Büyük Yorumlarına Tepkiler, System.String[]
Ulusal bir televizyon kanalında Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor ve kaptanı Adem Büyük ile ilgili yapılan yorumlara kentteki siyasiler ve sivil toplum kuruluşlarından tepki geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, Hıncal Uluç tarafından kullanılan ifadelerin tüm Malatyalıları rencide ettiğini belirtti.

Ağbaba, şunları kaydetti:

"Hiç kimse Malatyalıların ortak değeri olan Yeni Malatyaspor'a hakaret edemez. Yeni Malatyaspor Süper Lig'in en istikrarlı ve başarılı takımlarından biridir. Kendi küllerinden doğup, Süper Lig'de başarılı sonuçlar almaya devam etmektedir. Kendisine spor yorumcusu diyerek ekranda ahkam kesenler, bu takımın hangi şartlarda, hangi yokluklarla, tırnaklarıyla kazıyarak bu noktaya geldiğini unutmamalıdır. Kendi küllerinden yeniden doğup büyük başarılara imza atan bir Anadolu takımını övmek yerine yermeyi tercih eden kişiler, sadece takıma değil o takımın taraftarlarına da takımın şehrine de hakaret etmektedir. Bu kişiler Malatyalıların gözünde yok hükmündedir."

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise açıklamaların hakaret boyutuna vardığını ifade ederek, Hıncal Uluç'u Yeni Malatyaspor'a ve takım kaptanı Adem Büyük'e karşı söylediği çirkin sözlerden dolayı kınadığını kaydetti.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık da Evkur Yeni Malatyaspor'un yakaladığı sportif başarının hakarete varan sözlerle kirletilmesinin kimsenin haddi olmadığını vurguladı.

Hıncal Uluç'un sözlerinin maksadı aştığını kaydeden Çalık, "Uluç'un Yeni Malatyaspor kaptanı Adem Büyük ile ilgili sözleri maksadı aşmıştır. Hıncal Uluç, Evkur Yeni Malatyaspor camiasından ve bütün Malatyalılardan özür dilemelidir. Evkur Yeni Malatyaspor, üst üste yakaladığı başarı ve şampiyonluklarla Süper Lig'e çıkmış ve iki sezondur ligde haklı bir başarı elde etmiştir. Kulübümüzün bu başarısı hakaretvari sözlerle asla kirletilemez. Hıncal Uluç'un açıklamaları maksadını aşmıştır. Hıncal Uluç'u özür dilemeye davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ve MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu da sosyal medya hesaplarından Hıncal Uluç'a tepki gösterdi.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Gürkan, Hıncal Uluç'un Süper Lig'in güzide takımlarından Yeni Malatyaspor'a yönelik hakarete varan ifadelerinin kışkırtıcı, dayanaksız ve kabul edilebilir olmadığını ifade etti.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin ise Uluç'u Malatyalılardan özür dilemeye davet ettiklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:41 Kaynak: AA

Hıncal Uluç, Adem Büyük, Yeni Malatyaspor, Spor
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