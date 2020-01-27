Yeni Malatyaspor, Vidar Örn Kjartansson'u transfer etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Vidar Örn Kjartansson'u transfer etti - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor, Vidar Örn Kjartansson'u transfer etti

6 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamada, kariyerinde Malmö, J.Suning, M. Tel Aviv, Rostov ve Rubin Kazan takımlarında forma giyen Kjartansson ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık kiralık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Yeni Malatyaspor, Vidar Örn Kjartansson'u transfer etti, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamada, kariyerinde Malmö, J. Suning, M. Tel Aviv, Rostov ve Rubin Kazan takımlarında forma giyen Kjartansson ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık kiralık sözleşme imzalandığı açıklandı.


İzlandalı futbolcu Rubin Kazan formasıyla bu sezon 17 maçta forma giyerken, 1 gol ve 1 asist üretti.


Rubin Kazan, Tel Aviv, Suning, Malmö, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:56 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sergen sezon sonuna kadar Beşiktaş'tan para almayacak!
Sergen Yalçın'ın yıllar önce attığı tweetler tekrar gündem oldu! Sergen Yalçın'ın geçen yıl söylediği sözler paylaşım rekoru kırıyor Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçı için kural hatası başvurusu yapacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 20:22:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Malatyaspor, Vidar Örn Kjartansson'u transfer etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]