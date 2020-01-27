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Yeni Malatyaspor, Vidar Örn Kjartansson'u transfer etti
6 saat önce
Kulüpten yapılan açıklamada, kariyerinde Malmö, J.Suning, M. Tel Aviv, Rostov ve Rubin Kazan takımlarında forma giyen Kjartansson ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık kiralık sözleşme imzalandığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, kariyerinde Malmö, J. Suning, M. Tel Aviv, Rostov ve Rubin Kazan takımlarında forma giyen Kjartansson ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık kiralık sözleşme imzalandığı açıklandı.
İzlandalı futbolcu Rubin Kazan formasıyla bu sezon 17 maçta forma giyerken, 1 gol ve 1 asist üretti.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:56
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