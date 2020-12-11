Yeni Malatyaspor, yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Ligde oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet, 4 de beraberlik sonucuyla 13 puanı bulunan sarı-siyahlılar, Fenerbahçe karşısında deplasmanda ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

Yeni Malatyaspor'da sakatlığı süren Jody Lukoki ve Wallace Fortuna dos Santos dışında eksik oyuncu bulunmuyor.