Yeni Malatyaspor, yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.
Ligde oynadığı 30 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 32 puan toplayan sarı-siyahlılar, Fenerbahçe müsabakasını kazanarak küme düşme hattından uzaklaşmayı amaçlıyor.
Süper Lig'de kötü bir grafik çizen Malatya ekibi, 20. haftada deplasmanda 2-1 kazandığı Atakaş Hatayspor maçının ardından oynadığı 11 maçta 3 puanla tanışamadı.
Yeni Malatyaspor, 6 futbolcusunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
Olcay Şahan ve Zeki Yavru ise sakatlıkları nedeniyle yarın forma giyemeyecek.
Kaynak: AA
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