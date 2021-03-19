Yeni Malatyaspor, yarın Gaziantep'i ağırlayacak

Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor, yarın Gaziantep'i konuk edecek.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetecek.
Ligde oynadığı 28 maçta 7 galibiyet, 10 beraberlik, 11 mağlubiyet alarak 31 puan toplayan ve 13. sırada bulunan sarı-siyahlılar, Gaziantep müsabakasını kazanarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı amaçlıyor.
Süper Lig'de kötü bir grafik çizen Malatya ekibi, 20. haftada deplasmanda 2-1 kazandığı Atakaş Hatayspor maçının ardından oynadığı son 9 maçta 3 puanla tanışamadı.
Yeni Malatyaspor'da Jody Lukoki, Olcay Şahan ve Zeki Yavru, yarın forma giyemeyecek.
Kaynak: AA
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