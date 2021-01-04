Yeni Malatyaspor, yarın Sivasspor'u ağırlayacak

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Yeni Malatya Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Ligde oynadığı 15 maçta 5'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle 20 puan toplayan ve 9. sırada bulunan sarı-siyahlılar, Demir Grup Sivasspor maçını kazanarak yeniden çıkış yakalamak için mücadele edecek. Yeni Malatyaspor'da kart cezalısı Karim Hafez dışında eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor.

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