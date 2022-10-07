Yeni Malatyaspor yeni sayfa açma peşinde - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor yeni sayfa açma peşinde

07.10.2022 21:52
Yeni Malatyaspor yeni sayfa açma peşinde

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da kulüp başkanı Hacı Ahmet Yaman, ligde hedefe kitlendiklerini ve mücadele vererek iyi yerlere gelmek istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da kulüp başkanı Hacı Ahmet Yaman, ligde hedefe kitlendiklerini ve mücadele vererek iyi yerlere gelmek istediklerini söyledi.

Bir otelde düzenlenen programda konuşan Hacı Ahmet Yaman, takımın maddi sıkıntılar yaşadığını dile getirdi.

Sponsorluk anlaşmaları için görüştüklerini ama olumsuz sonuçlandığını anlatan Yaman, "Üç sponsorla görüştük, sponsorlar vazgeçti. Sebebinin sordum, 'bizde kalsın' dediler. Bizim tükenmez bir paramız yok. Malatya'nın da bize yardımcı olması lazım. Valilik ve belediye kanadında yardımlar yapılıyor. Elimden gelen her şeyi yaparım ama tek başına yapılacak bir şey değil. Malatya Stadı'na 80 bin lira masraf yaptık. Gelimiz 35-40 bin lira. Takımı kayyuma düşmekten kurtaran bir yönetim var." dedi.

Kulübe herkesin küstürüldüğünü ve yeniden toparlamaya, bir araya getirmeye çabaladıkların aktaran Yaman, şöyle devam etti:

"Görüşmelerimiz var, bunu sıklaştıracağız. Birlikte olmazsak ayağa kalkamayız. Deplasmanlara gidiyoruz, inanılmaz bir katılım var. Bizim taraftarımız yok denecek kadar az. Biz Malatya'yız, biriz ve tekiz. Yönetim olarak şeffaf devam ediyoruz. Bir enkaz devraldık, kulübü ayağa kaldırdık. Her şey daha güzel olacak, arkamızda durduğunuz sürece güzel şeyler olacak. Yeni Malatyaspor'u gerçek anlamda yönetmeye geldik. Hedefe kitlendik, mücadelemizi vereceğiz. İnşallah en iyi yere de gelir, takımı da en iyi yere taşırız."

Yaman, transfer tahtasının kapalı olmasıyla ilgili ise, "Bu dönem değil, gelecek dönem transfer tahtasını açmaya çalışacağız. Geçmiş dönem borçlarından dolayı kapalı, bizim dönemimizde borç yok. Tahtayı açsak da iki dönem cezalıyız." ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor Asbaşkanı ve Mali İşler Sorumlusu Faruk Günbay ise kulüp borcunun 400 milyon liranın üzerinde olduğunun söyledi.

İncelemelerden sonra net borcu açıklayacaklarını bildiren Günbay, "2 aydır mali müşavir ve avukatlarımız incelemelerini yapıyor. Her gün borç artıyor." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeni Malatyaspor yeni sayfa açma peşinde - Son Dakika

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