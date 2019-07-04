Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürdü
6 dakika önce
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 2019-2020 sezonu öncesinde hazırlıklarını Bolu'da yaptığı çalışmalarla sürdürdü.
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 2019-2020 sezonu öncesinde hazırlıklarını Bolu'da yaptığı çalışmalarla sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:14 Kaynak: İHA
Süper Lig'in yeni sezonu öncesinde Bolu'da kamp yapan Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde düz koşu ve ısınma çalışmalarıyla başlayan çalışmalar 5'e2 top kapma antrenmanıyla devam etti. Oyuncuların hazırlıklar esnasında hırsları dikkat çekerken, idmanın son bölümü ise dar alanda çift kale maç ile tamamladı. - BOLU
Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye maaş resti
Copa America finalinde Brezilya'nın rakibi Peru oldu
River Plate stadın kapılarını evsizlere açtı
Beşiktaş'tan sürpriz Orhan Ak kararı!