Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 2019-2020 sezonu öncesinde hazırlıklarını Bolu'da yaptığı çalışmalarla sürdürdü.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 2019-2020 sezonu öncesinde hazırlıklarını Bolu'da yaptığı çalışmalarla sürdürdü.



Süper Lig'in yeni sezonu öncesinde Bolu'da kamp yapan Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde düz koşu ve ısınma çalışmalarıyla başlayan çalışmalar 5'e2 top kapma antrenmanıyla devam etti. Oyuncuların hazırlıklar esnasında hırsları dikkat çekerken, idmanın son bölümü ise dar alanda çift kale maç ile tamamladı. - BOLU

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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