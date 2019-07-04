Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürdü
1 saat önce
- Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürdüBOLU - Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 2019-2020 sezonu öncesinde hazırlıklarını Bolu'da yaptığı çalışmalarla sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:37 Kaynak: İHA
- Yeni Malatyaspor
, yeni sezon hazırlıklarını Bolu
'da sürdürdü
BOLU - Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 2019-2020 sezonu öncesinde hazırlıklarını Bolu'da yaptığı çalışmalarla sürdürdü.
Süper Lig'in yeni sezonu öncesinde Bolu'da kamp yapan Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın
yönetiminde düz koşu ve ısınma çalışmalarıyla başlayan çalışmalar 5'e2 top kapma antrenmanıyla devam etti. Oyuncuların hazırlıklar esnasında hırsları dikkat çekerken, idmanın son bölümü ise dar alanda çift kale maç ile tamamladı.
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