Yeni Malatyaspor, yeni sezondaki formalarını hazırladığı kliple tanıttı

Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, yeniz sezon formalarını hazırladığı kliple sosyal medyada tanıttı.
Videoda, kentin renkli simalarından Mercedes Kadir" lakaplı 36 yaşında bu yıl hayatını kaybeden Fatih Kaydı' da yet verdi.
Kaydı'nın canlandırıldığı klipte, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Sokağında gençler kendi aralarında konuştuğu esnada, gençlerden birinin telefonuna sarı siyahlı takımın yeni sezon formalarının görücüye çıktığına dair bildirim geliyor.
Bu sırada Kaydı, araba zannederek süslediği sopayla gençlerin yanından geçerek, ilerliyor.
Daha sonra Yeni Malatyaspor'un eski belediye meydanındaki satış mağazasına giden Kaydı, üzerinde "Mersedes Kadir 44" yazan formayı giyiyor.
Klibin sonunda ise takımın yeni sezon formaları tanıtılıyor.