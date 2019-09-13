Yeni Malatyaspor yönetimi Futbol Köyü projesindeki çalışmaları yerinde inceledi

Btc Turk Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, ilk etabına başlanan Futbol Köyü projesiyle ilgili, "Biz dedik ki şu fani dünyada günlük başarılara odaklanmak yerine, yarın arkamızda küçük de olsa vesile olduğumuz bir eser bırakalım. Bu anlamda ilk adımı attık. Şehrimizin siyasi ve idari isimleriyle de çok olumlu toplantılar gerçekleştirdik" dedi.



Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Yeni Malatya Stadyumu yanında ilk etabına başlanan Futbol Köyü projesindeki çalışmaları yerinde inceledi. İnceleme gezisine Gevrek ile birlikte TFF Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi, kulüp ikinci başkanı Selim Pilten, yöneticiler Mehmet Koçyiğit, idari menajer Mehmet Gömülü ve kulüp genel müdürü Selçuk Günaydın katıldı.



Başkan Gevrek, projeye ilk kazmayı vurdukları için mutlu olduklarını belirterek, "Bu proje benim olduğu kadar her Malatyalının da rüyalarını süsleyen bir proje. Biz şu fani dünyada günlük başarılara odaklanmak yerine, yarın arkamızda küçük de olsa vesile olduğumuz bir eser bırakalım. Bu anlamda ilk adımı attık. TFF Başkanımız Nihat Özdemir de bu projeye destek olacaklarını söyledi. Yine dün şehrimizin siyasi ve idari isimleriyle de çok olumlu toplantılar gerçekleştirdik. İnşallah sadece Malatya'ya değil, bölgeye de hitap edecek bir projeyi el birliğiyle hayata geçireceğiz" dedi.



"Rektörümüz bize bu konuda sağlayacaktır diye düşünüyoruz"



Adil Gevrek, projenin ikinci etabı için 100 dönümlük araziye daha ihtiyaç duyduklarını da belirterek, şunları söyledi:



"Projemizin ilk etabı 100 dönümlük bir alanı kapsıyor. Bu yüz dönümü üniversitemiz federasyonumuza vermişti, görüşmelerimiz neticesinde kullanımımıza verildi. Ancak 100 dönüm sadece ilk etaba yetecek büyüklükte. Projenin tamamı 200 dönümü kapsıyor. Bu anlamda İnönü Üniversitesi rektörümüz Ahmet Kızılay'dan burayı da talep ettik. İnşallah rektörümüz bize bu konuda sağlayacaktır diye düşünüyoruz." - MALATYA