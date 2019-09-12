Yeni Malatyaspor yönetiminden Başkan Çınar'a ziyaret

BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek beraberinde kulüp yöneticileriyle merkez Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çınar ziyarette BtcTurk Türk Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından projelendirilen ' Futbol Köyü' yatırımı üzerine Gevrek ile fikir alış verişinde bulundu.

Çınar, BtcTurk Türk Yeni Malatyaspor'un kentin marka değeri olduğunu aktaran Çınar, şunları kaydetti:

"Yeni Malatyaspor'un her zaman yanında olduk. Malatya'nın en önemli markası BtcTurk Yeni Malatyaspor etrafında daha fazla kenetlenmemiz, birlik ve beraberlik ruhuyla takımı yeni sezonda desteklememiz gerekmektedir. Kulüp Başkanımızın daha önce bizimle paylaştığı 'Futbol Köyü' proje üzerine fikir alış verişinde bulunduk. Projeye açıkçası hayranlıkla bakıyoruz. Böylesine kıymetli bir projenin hayata geçmesi içinde üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye hazırız. Uzun vadede altyapı organizasyonu ve tesisleşmenin tam manasıyla hayata geçmesi, var olan futbolcuların güzel ve kaliteli alanlarda yeteneklerini geliştirmeleri ve daha iyi yerlere gitmelerini sağlamak adına çok güzel bir proje olarak değerlendirmekteyiz. Her yönüyle takdir edilecek bir proje olarak bakıyoruz."

Sarı-siyahlı takıma verdikleri destekten dolayı Çınar'a teşekkür eden Gevrek ise "Futbol Köyü" projelerini Çınar'a anlattı.

Gevrek, projelerine destek beklediklerinin altını çizerek, "Ülke futbolunun Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi anlamında sıkıntı yaşadığı bu dönemde altyapıdan oyuncu yetişmemesi büyük bir sıkıntı olarak karşımıza çıkmaktadır. Malatya olarak bu anlamda bir ilke imza atarak böylesine özel ve anlamlı bir projeyi hayata geçirmek adına çok yoğun çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Gevrek, BtcTurk Yeni Malatyaspor formasını Çınar'a hediye etti.