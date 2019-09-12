Yeni Malatyaspor yönetiminden Rektör Prof. Karabulut'a ziyaret

Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatya Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor Kulübü yönetimi Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'u ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve beraberindeki kulüp yöneticileri Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'u ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Ziyaret için teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Karabulut, şöyle konuştu:

"Yeni Malatyasporumuzu ve yönetimini tebrik ediyoruz, gerçekten geldiği nokta çok önemli. Bizler de sadece Malatyaspor olarak görmüyoruz, şehrimizin bir değeri olarak görüyoruz. Üniversite rektörü olarak, öğrencileri olsun diğer taraftan spor kulüplerimiz olsun üzerimize ne düşerse her daim takımımızın yanınızdayız. Malatyaspor'u sadece Malatyaspor olarak düşünmemek lazım, şehrimizin hem sosyal anlamda hem de sportif anlamda geliştiğinin göstergesidir. Takımımızın güzel yerlere geldiğini düşünüyorum. Spor hem sağlık açısından hem de sosyo-kültürel anlamda çok önemli. Biz sporu sadece spor olarak görmüyoruz, yaşamın bir gereği olarak görüyoruz. Ben bir kadın olarak özellikle Malatyaspor'muzun maçlarına gelmeye ve izlemeye çalışıyorum."

BtcTurk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ise, sporu sadece futbol olarak değil sosyal, kültürel ve kentin marka değerini arttırma anlamında birleştirici bir güç olduğunu bildiklerini dile getirerek, "Çünkü futbol hakikaten baktığımız zaman öyle bir şey ki o çatının altında her düşüncede her görüşte insanlar var. Malatya'nın bütün hepsini kapsayan bir sivil toplum örgütü olarak görüyoruz. İnşallah Yeni Malatyaspor olarak biz de Malatya'mızı en güzel şekilde temsil ederiz. Bu yıl Avrupa'da temsil ettik çok şükür. Ligi 5. olarak bitirdik ve Türkiye'de son zamanlarda en iyi puan kazandıran takım olduk. Bu da bizim için gurur verici. Hem Malatya'mızı ulusal anlamda, hem Avrupa'da en güzel şekilde temsil etmeye gayret ediyoruz."

Daha sonra Başkan Adil Gevrek, Rektör Prof. Dr. Karabulut'a 44 numaralı üzerinde adının yazılı olduğu Yeni Malatyaspor forması hediye etti. Rektör Karabulut ise Gevrek'e plaket hediye edildi.